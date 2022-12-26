26 декабря 2022, 13:54
Свыше 2 тысяч детей Подмосковья поучаствовали в предновогодней акции в парках
Акция «Успеть до Нового года» прошла в 50 парках Подмосковья в минувшую субботу. В ней приняли участие свыше двух тысяч детей. Они упаковали подарки, посетили мастер-классы и пообщались с Дедом Морозом.
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В ходе акции прошли новогодние представления и мастер-классы. Участники посетили резиденцию Деда Мороза, передали ему письма и прокатились на мандариновом экспрессе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.
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