Подмосковье 26 декабря 2022, 13:54 Свыше 2 тысяч детей Подмосковья поучаствовали в предновогодней акции в парках

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Акция «Успеть до Нового года» прошла в 50 парках Подмосковья в минувшую субботу. В ней приняли участие свыше двух тысяч детей. Они упаковали подарки, посетили мастер-классы и пообщались с Дедом Морозом.

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В ходе акции прошли новогодние представления и мастер-классы. Участники посетили резиденцию Деда Мороза, передали ему письма и прокатились на мандариновом экспрессе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.