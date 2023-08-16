Подмосковье 16 августа 2023, 15:13 Свыше 2 тысяч человек стали участниками праздника ко Дню физкультурника в Ленинском округе Телеканал «360»

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Более 2,5 тысячи человек приняли участие в праздновании Дня физкультурника в Ленинском округе. Мероприятия прошли в парке «Апаринки», на стадионе «Металлург» и на площади перед кинотеатром «Искра».

Праздник спорта начался в парке «Апаринки». Здесь малыши могли прокатиться на беговелах, а члены клуба «Активное долголетие» поучаствовали в соревнованиях по скандинавской ходьбе.

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Около тысячи спортсменов сыграли в футбол, волейбол, теннис на стадионе «Металлург».

Вблизи кинотеатра «Искра» прошел фестиваль «Территория спорта», организованный Торгово-промышленный палатой округа при поддержке местной администрации. Там работали десятки площадок, где можно было попробовать свои силы в танцах, единоборствах и сайкл-марафоне. Посостязаться в различных дисциплинах могли все желающие, а именитые спортсмены и тренеры проводили мастер-классы. Так, двукратный победитель Олимпиады в Токио Евгений Рылов провел тренировку для юных спортсменов.

«Любое мероприятие, которое заставляет народ двигаться, — это полезно для здоровья. Особенно для детей, которые хотят потратить свою энергию и проявить себя. Любой спорт позволяет это сделать», — поделился Евгений.

Олимпийский чемпион дал старт благотворительному марафону в поддержку Влада Синилкина из Ленинского округа. Мальчику требуется медицинская реабилитация после автомобильной аварии. Евгений Рылов подарил Владу свою шапочку для бассейна и пообещал помочь реализовать мечту — войти в паралимпийскую сборную России по плаванию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина.

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