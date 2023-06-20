Подмосковье 20 июня 2023, 14:38 Свыше 2 тысяч человек прошли подготовку в пункте отбора военнослужащих по контракту в Балашихе

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Пункт отбора контрактников в Балашихе работает с апреля. Туда приезжают будущие военнослужащие, которые решили отправиться в зону СВО. Подготовку там прошли уже более двух тысяч человек.

Бойцы проходят краткий курс: медицинскую, инженерную и огневую подготовку. Эти знания нужны будущим контрактникам независимо от должности и специальности.

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«У нас очень опытные инструктора, которые побывали в горячих точках, некоторые и не в одной, некоторые были уже в зоне СВО. И те, которые подписали контракты, убывая в воинские части, через несколько дней звонят и благодарят наших инструкторов за те начальные знания, которые они получили здесь у нас», — рассказал начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным «Гром».

Мужчины приезжают из разных городов страны. Армейский опыт не обязателен. Всему обучают специалисты и ветераны «Витязя». Будущие контрактники находятся в пункте отбора в среднем от трех до пяти дней. За это время они проходят военно-врачебную комиссию, оформляют документы, заводят счет в банке. Здесь же можно обратиться к нотариусу. Как подпишут контракт, отправляются в учебные части.

Бойцы здесь обеспечены спальными местами, удобствами и полным рационом питания. Одновременно разместить могут 500 человек.

Подробности о работе пункта отбора можно узнать на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77. Запись через портал госуслуг в разделе «Военная служба по контракту».

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