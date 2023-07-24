Подмосковье 24 июля 2023, 11:39 Свыше 2 тысяч человек посетили фестиваль уличных артистов в Мытищах Пресс-служба Администрации г.о. Мытищи

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Фестиваль уличных артистов «Цветная капуста» состоялся в Мытищах выходные. Его посетили свыше двух тысяч человек.

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, для гостей фестиваля выступили клоуны, жонглеры, музыканты и кукольники. Они приехали из Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Липецка и других городов. Также там организовали фотозоны и презентацию работ уличный художников. Праздник завершился барабанным и огненным шоу.

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Фестиваль прошел в Подмосковье во второй раз. Он знакомит посетителей талантами уличных артистов.

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