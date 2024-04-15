Подмосковье 15 апреля 2024, 13:02 Свыше 2 миллионов человек посетили парки Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю с 8 по 14 апреля парки Подмосковья посетили 2,2 миллиона человек. Это на 566 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, в будни парки посещали от 239 до 365 тысяч человек в день. В субботу там отдохнули 389 тысяч гостей, а всего за выходные — 690 тысяч.

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«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.

На минувшей неделе 102 тысячи человек побывали в «Пехорке» в Балашихе, 66 тысяч — в центральном парке в Пушкино, 64 тысячи — в парке Толстого в Химках, 62 тысячи — в «Мира» в Мытищах и 49 тысяч — в Сестрорецком в Клину.

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