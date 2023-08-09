Подмосковье 09 августа 2023, 13:27 Свыше 2 километров трубопровода отремонтируют в поселке имени Цюрупы к осени Unsplash

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Капитальный ремонт магистрального трубопровода ведется в поселке имени Цюрупы в городском округе Воскресенск. Специалисты заменят 2030 погонных метров сетей к осени.

Строительная компания «Аврора» уже завершила работы на улицах Канатной, 2-й Канатной и Нерской. Подрядчик установил 60 водопроводных колодцев для подключения жителей к сетям. Сейчас идет монтаж запорной арматуры и гидрантов, затем на месте земляных работ проведут благоустройство.

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«Ремонт движется с опережением графика, подрядчик ответственно относится ко всем этапам. Благодаря реализации этого проекта у жителей поселка улучшится качество питьевой воды», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе стартовала масштабная программа по обновлению теплосетей и котельных.

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