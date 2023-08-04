Подмосковье 04 августа 2023, 12:46 Свыше 190 участников выступят на подмосковном этапе конкурса «Лидеры России» Unsplash

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В конце июля стартовал региональный этап пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», где участники представляют авторские проекты по социально-экономическому развитию. От Московской области выступают 191 руководитель в сфере бизнеса, госуправления, IT-технологий, образования, здравоохранения и культуры, лучшую программу конкурсанты продемонстрируют руководству региона.

По словам председателя экспертного совета премии «Лидеры России» Павла Безручко, все участники обязаны пройти региональный этап, но его результаты не повлияют на личный рейтинг. Это испытание задумали для того, чтобы управленцы смогли узнать мнение от представителей властей о своих профессиональных качествах.

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«Еще один замысел нового этапа заключается в формировании сообществ „Лидеров России“ на уровне субъектов РФ. Теперь участники из одного региона смогут лучше познакомиться друг с другом, что пригодится им и на последующих окружных финалах, и в жизни», — добавил Безручко.

Всего в региональной части конкурса участвуют 3009 человек из всех субъектов России и 23 стран мира. Перед стартом этапа все управленцы прошли дистанционную квалификацию на контрольном тестировании.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Московской области достигла 24,8%, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что важная задача — создавать необходимые условия для комфортной работы предпринимателей во всех сферах.

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