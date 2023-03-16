Подмосковье 16 марта 2023, 18:14 Свыше 190 разрешений на работу такси аннулировали в Подмосковье за неделю

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За неделю в Московской области аннулировали более 190 разрешений на работу такси, выданных фирмами-посредниками. В большинстве случаев это были ИП.

Минтранс Подмосковья предостерег от обращения за оформлением разрешений к подобным организациям. Такие компании быстро прекращают свою работу, а все оформленные документы аннулируются.

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Оформить разрешение на работу такси сроком на пять лет можно бесплатно на региональном портале госуслуг. У предпринимателей есть возможность получить разрешение по упрощенной схеме всего за один день. Это распространяется на ИП, транспортные средства которых находятся в их собственности. Также отправить заявление можно в офисе МФЦ или в центре «Мой Бизнес».

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На данный момент в Подмосковье работают около 94 тысяч такси по выданным разрешениям и около 38 тысяч перевозчиков. Проверить, есть ли у транспортного средства разрешение, можно по QR-коду в салоне автомобиля или на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году на маршруты Подмосковья выйдут еще 300 новых автобусов.

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