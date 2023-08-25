Подмосковье 25 августа 2023, 13:28 Свыше 190 населенных пунктов газифицировали в Одинцовском округе пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Две программы газификации реализуют сегодня в Одинцове. Благодаря им специалисты уже газифицировали 192 из 236 населенных пунктов округа.

Одна программа «Социальная газификация» предусматривает бесплатное подключение жителей в населенных пунктах, где уже есть магистраль с голубым топливом. Другая «Развитие газификации Московской области до 2023 года» — там, где магистрали раньше не было.

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Благодаря последней газификацию проведут в еще 16 населенных пунктах в Одинцовском округе. Для включения в нее необходимо соответствовать ряду критериев. Так, в населенном пункте должно быть прописано не меньше 30 человек, а лимит капитальных затрат на одно домовладение не должен превышать 450 тысяч рублей.

Уровень газификации в Подмосковье — один из самых высоких в стране и превышает 98%. За 10 лет около 200 тысяч жителей региона получили газ в свои дома. Еще больших результатов удастся достигнуть благодаря программе догазификации.

«Прелесть ее заключается в том, что она продлена, то есть не закончилась тремя годами. И до 2030 года мы должны газифицировать еще 515 населенных пунктов, где проживает 74 тысячи человек», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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