Подмосковье 04 апреля 2024, 17:13 Свыше 19 тысяч жителей Химок приняли участие в голосовании по благоустройству Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках активно идет онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голоса уже подали более 19 тысяч жителей, а помощь в участии оказывают свыше 100 волонтеров.

В списке для голосования — 11 общественных пространств, включая территории возле улицы Марии Рубцовой, ДК «Фирсановка», озера «Черное», поселка Лунево, деревни Шемякино и скверов микрорайона Подрезково. Пространство, набравшее больше всего голосов, будет обновлено к 2025 году.

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Голосование открыто для всех граждан России старше 14 лет и проходит на официальном сайте или через волонтеров, которые дежурят на улицах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год.

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