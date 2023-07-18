Подмосковье 18 июля 2023, 17:17 Свыше 19 тысяч жилых домов проверили на готовность к зиме в Подмосковье ГЖИ МО

Читать 360tv в

Госжилинспекция Подмосковья проверила свыше 19 тысяч домов на готовность к зиме. По результатам осмотров управляющие компании получили почти 30 тысяч заданий.

Как рассказали в ведомстве, управляющие компании выполнили свыше 24 тысяч заданий ГЖИ для подготовки домов к холодному сезону. Всего организаций получили 29,8 тысячи задач по 12 тысячам домов. Больше всего из них оказались в Люберцах, Одинцове, Истре, Мытищах и Серпухове. Полностью поручения выполнили во Власихе, Зарайске, Котельниках, Восходе, Черноголовке и Молодежном.

Реклама

Самыми частыми нарушениями оказались потопление и захламление приямков, неисправность дверей и повреждение креплений или использование газопровода в качестве опор для других устройств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».