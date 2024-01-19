Подмосковье 19 января 2024, 14:59 Свыше 19 тысяч коммунальщиков задействовали в уборке улиц от снега в Подмосковье Главное управление содержания территорий Московской области

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Свыше 19 тысяч коммунальщиков и 1,6 тысячи машин задействовали в уборке улиц от снега в Подмосковье. Работы стартовали ранним утром.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, в минувший четверг сугробы в Подмосковье увеличились до 16 сантиметров. С последствиями непогоды сегодня борются более 19 тысяч человеку и свыше 1,6 тысячи машин.

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«Тракторы прометают основной ход внутриквартальных проездов и прилегающие к контейнерным площадкам зоны, чтобы мусоровозы и экстренные службы могли свободно проехать. Погрузчики, мини-погрузчики, а также самосвалы помогают с вывозом снега», — сказала она.

В ведомстве добавили, что в первую очередь коммунальщики очищают входы в подъезды и дорожки вдоль домов, затем — подходы к контейнерным площадкам и проезды. После этого приступают к расчистке парковок и детских площадок.

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