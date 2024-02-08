Подмосковье 08 февраля 2024, 12:05 Свыше 19 тысяч человек задействовали в уборке улиц после циклона «Ольга» в Подмосковье ГУСТ МО

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Циклон «Ольга» принес в Подмосковье сугробы, глубина которых доходит до 14 сантиметров. Снегопад завершился около полуночи, а уборка улиц и дворов началась с пяти часов утра.

«Свыше 19 тысяч сотрудников городских хозяйств и более двух тысяч машин работают на территориях. За окном значительно похолодало, постепенно столбики термометров будут понижаться, поэтому необходимо очистить территории оперативно», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

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В первую очередь коммунальщики убирают входные группы и тротуары. На особом контроле расчистка подъездов к контейнерным площадкам для свободного доступа мусоровозов. Внутриквартальные проезды очищают, сдвигая снег в валы — потом их вывозят.

В четверг к уборке улиц дополнительно привлекали 920 тракторов и погрузчиков, а также более 2,3 тысячи сотрудников ресурсоснабжающих и частных организаций. Отработано уже почти девять тысяч задач на уборку снега.

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