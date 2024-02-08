08 февраля 2024, 12:05
Свыше 19 тысяч человек задействовали в уборке улиц после циклона «Ольга» в Подмосковье
Циклон «Ольга» принес в Подмосковье сугробы, глубина которых доходит до 14 сантиметров. Снегопад завершился около полуночи, а уборка улиц и дворов началась с пяти часов утра.
«Свыше 19 тысяч сотрудников городских хозяйств и более двух тысяч машин работают на территориях. За окном значительно похолодало, постепенно столбики термометров будут понижаться, поэтому необходимо очистить территории оперативно», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.
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В первую очередь коммунальщики убирают входные группы и тротуары. На особом контроле расчистка подъездов к контейнерным площадкам для свободного доступа мусоровозов. Внутриквартальные проезды очищают, сдвигая снег в валы — потом их вывозят.
В четверг к уборке улиц дополнительно привлекали 920 тракторов и погрузчиков, а также более 2,3 тысячи сотрудников ресурсоснабжающих и частных организаций. Отработано уже почти девять тысяч задач на уборку снега.
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ЖКХ
Снегопад
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