Подмосковье 15 июня 2023, 12:22 Свыше 180 жителей Подмосковья приняли участие в земельных торгах за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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С 5 июня по 9 июня в Московской области состоялось 49 аукционов. В мероприятиях поучаствовали 185 человек, сообщили в комитете по конкурентной политике региона.

Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило пять претендентов на лот.

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«Основный принцип торгов — предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Для участия потребуется получить электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России и доступен по ссылке», — уточнили в ведомстве.

Например, на прошлой неделе в Богородском округе торговался участок под индивидуальное строительство площадью более семи соток. На него претендовали восемь человек. В итоге стартовая цена выросла в 61 раз. Итоговый размер годовой аренды составил более 12 миллионов рублей.

Все земли Подмосковья размещаются на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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