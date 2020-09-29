Свыше 180 заявок жителей Подмосковья обработал Главгосстройнадзор за неделю

Главное управление госстроительного надзора подвело итоги минувшей недели. В период с 17 по 23 сентября удалось обработать 185 заявок от жителей Подмосковья, поступивших в Единый центр управления регионом.

Как сообщается на сайте ведомства, 50 из них поступило с портала «Добродел». В управлении отметили, что общее количество обращений снизилось на 18 по сравнению с прошлой неделей.

«В основном жителей волновали вопросы незаконного строительства (41), информирования о ходе строительства (41), исполнения обязательств по ДДУ (20), содержания строительной площадки (20)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми активными оказались жители Королева, Мытищ, Люберец и Подольска.

Московская область стала первым регионом в стране, полностью перешедшим на онлайн-формат собраний собственников квартир. Теперь жители многоквартирных домов могут решить многие общедомовые вопросы дистанционно.