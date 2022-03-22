Свыше 180 тысяч жителей получили выплату на питание детей в Подмосковье

Более 180 тысяч жителей получили ежемесячную выплату на питание детей в Подмосковье. Она положена беременным, кормящим мамам и родителям с детьми в возрасте до трех лет.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что размер выплаты варьируется от 400 до 1000 рублей. Ее продлевают автоматически.

Сегодня получение выплаты стало удобным: мы уменьшили срок оказания услуги Ирина Каклюгина.

Кроме того, в Подмосковье отменили подачу документов в МФЦ, в том числе для сверки.

Например, если мама наблюдалась в частной клинике или в другом регионе, для получения выплаты необходимо просто подать заявку онлайн через «Госуслуги» Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все меры поддержки выполнят в регионе, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.