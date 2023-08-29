Свыше 180 километров линии электропередачи отремонтировали в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 14:55 Свыше 180 километров линии электропередачи отремонтировали в Подмосковье с начала года Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали более 180 километров линий электропередачи в Подмосковье. Работы выполнили по программе подготовки к зиме.

Для повышения надежности снабжения в регионе построили еще 109 километров новых ЛЭП, ввели в эксплуатацию почти 79 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

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Также энергетики отремонтировали оборудование на 183 трансформаторных и распределительных подстанциях. Здания 170 объектов привели в порядок.

При подготовке к зиме «Мособлэнерго» расчистило более 106 километров ЛЭП от поросли кустов и деревьев. В компании подготовили силы и средства для быстрого устранения аварий, в том числе и в условиях низких температур. На круглосуточном дежурстве находятся 66 бригад, а при необходимости руководство сможет дополнительно привлечь 303 бригады и 573 машины.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что подготовку «Мособлэнерго» к зиме оценят в федеральном департаменте. После этого компания получит паспорт готовности к работе в отопительный период 2023–2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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