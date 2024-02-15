Подмосковье 15 февраля 2024, 12:37 Свыше 180 человек проверили здоровье в больнице в Щелкове в единый день диспансеризации ГБУЗ МО «Щелковская городская больница»

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Единый день диспансеризации прошел в Щелкове, Лосино-Петровском и Фрязине 10 февраля. Жители округов смогли бесплатно проверить здоровье в выходной день. Этой возможностью воспользовались 183 человека.

Как рассказал заведующий поликлиникой Щелковской больницы Гарик Агаханян, на второй этап диспансеризации направили 92 человека.

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«Самые распространённые факторы риска, которые мы наблюдаем — это повышенное давление, избыточная масса тела, курение, низкая физическая активность, малое потребление овощей и фруктов. Конечно, со всеми проговариваем необходимость смены образа жизни, хотя бы добавлять зарядку», — отметил он.

В ходе единого дня диспансеризации у двух пациентов выявили онкологию, у 12 — сахарный диабет, у 46 — заболевания сердечно-сосудистой системы. Им назначал дополнительные обследования.

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