Свыше 180 автобусов выделили в июне на время изменения движения электричек в Подмосковье

В связи с проводимыми ремонтными работами по обновлению железнодорожной инфраструктуры, расписание некоторых подмосковных электропоездов в июне было изменено. По заказу АО «Центральная ППК» на такие маршруты вышли компенсационные автобусы.

«Мострансавто» совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предоставило свыше 180 автобусов для перевозки пассажиров подмосковных электропоездов, которые столкнулись с трудностями из-за проводимых ремонтов. Водителей, задействованных в работе на таких маршрутах, инструктировали о точном соблюдении расписания и схемы движения, а также о полном соблюдении ПДД.

Компенсационные автобусы «Мострансавто» работали в Подмосковье в течение всего июня, вплоть до окончания путевых работ и полного возобновления железнодорожного движения. Чтобы воспользоваться их услугами, пассажирам нужно было предъявить билет на соответствующую электричку.