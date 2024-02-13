13 февраля 2024, 13:39
Свыше 1,8 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса подключили к сетям «Мособлэнерго» в 2023 году
«Мособлэнерго» обеспечило электричеством больше 1,8 тысячи новых абонентов из числа компаний малого и среднего бизнеса в 2023 году. Все 100% заявок на подключение подали онлайн.
В числе новых клиентов «Мособлэнерго» — фуд-траки в парках и местах массового притяжения горожан. Энергетики предложили необходимое решение по быстрому подключению таких объектов. Учитывая короткий сезон работы передвижных кафе, требовалось максимально сократить срок оказания услуги, и «Мособлэнерго» это удалось. В итоге, с момента подачи заявки до старта продажи мороженного или хот-догов проходило не более двух недель. В 2024 году работа в этом направлении продолжится.
За весь 2023 год «Мособлэнерго» обеспечило электричеством более 14 тысяч потребителей в Подмосковье. Суммарная мощность, выданная новым абонентам, составила 414 МВт. Больше всего объектов запитали в Раменском, Одинцове, Сергиевом Посаде и Павловском Посаде.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
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