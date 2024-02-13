Подмосковье 13 февраля 2024, 13:39 Свыше 1,8 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса подключили к сетям «Мособлэнерго» в 2023 году Мособлэнерго

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«Мособлэнерго» обеспечило электричеством больше 1,8 тысячи новых абонентов из числа компаний малого и среднего бизнеса в 2023 году. Все 100% заявок на подключение подали онлайн.

В числе новых клиентов «Мособлэнерго» — фуд-траки в парках и местах массового притяжения горожан. Энергетики предложили необходимое решение по быстрому подключению таких объектов. Учитывая короткий сезон работы передвижных кафе, требовалось максимально сократить срок оказания услуги, и «Мособлэнерго» это удалось. В итоге, с момента подачи заявки до старта продажи мороженного или хот-догов проходило не более двух недель. В 2024 году работа в этом направлении продолжится.

пресс-служба АО "Мособлэнерго"

За весь 2023 год «Мособлэнерго» обеспечило электричеством более 14 тысяч потребителей в Подмосковье. Суммарная мощность, выданная новым абонентам, составила 414 МВт. Больше всего объектов запитали в Раменском, Одинцове, Сергиевом Посаде и Павловском Посаде.

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