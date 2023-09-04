Подмосковье 04 сентября 2023, 13:51 Свыше 1,8 тысячи первоклассников начали обучение в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Торжественные линейки прошли в школах городского округа Солнечногорск. Первый звонок прозвенел для 15 тысяч учеников, среди которых 1840 первоклассников.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ученики Ржавской школы и лицея № 7 начали свое обучение в капитально отремонтированных зданиях. Новоиспеченных учеников и старшеклассников Ржавской школы поздравили глава округа Константин Михальков, Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов, руководитель следственного отдела Солнечногорска ГСУ Следственного комитета России по Московской области Владимир Романенко, исполняющий обязанности начальника отдела МВД по округу Дмитрий Валов, главный государственный инспектор по пожарному надзору-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Нилов, благочинный Солнечногорского округа, протоиерей Антоний Тирков.

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«В этом году за парты школ округа сядут более 15,5 тысячи учеников, причем 1840 ребят — это на 206 больше, чем в прошлом году, — переступят школьный порог впервые. Для каждого юного солнечногорца этот учебный год будет богатым на интересные события, полезные знания и новых друзей. А для учителей, учеников и родителей Ржавок этот учебный год, я уверен, особенный», — заявил Михальков.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о том, что 400 педагогов из других регионов пришли работать в школы Подмосковья.

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