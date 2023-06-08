Подмосковье 08 июня 2023, 16:39 Свыше 18 тысяч выпускников написали ЕГЭ по обществознанию в Подмосковье

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Свыше 18 тысяч выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ по обществознанию 8 июня. Для проведения экзамена подготовили 207 пунктов.

Как рассказали Минобразования Подмосковья, экзамен включал тематические задания из разных сфер общественной жизни, в том числе экономика, социальные отношения, политика и другие. Выпускникам предложили 25 заданий разного уровня сложности. На написание работы отводилось три часа 30 минут.

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«Результаты экзамена станут известны не позднее 23 июня. Для пропустивших аттестацию назначен резервный день — 28 июня», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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