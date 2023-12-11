Подмосковье 11 декабря 2023, 10:22 Свыше 18 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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За сутки в Подмосковье очистили от снега свыше 18 тысяч километров дорог. Для проведения работ задействовали около тысячи машин.

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, дороги не только очистили от снега, но и обработали ото льда.

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«В работах для обеспечения безопасного проезда были задействованы около тысячи единиц спецтехники и более 1,1 тысячи дорожных рабочих. В настоящее время продолжаем мониторинг дорожной ситуации и ведем взаимодействие с оперативными службами, работаем по погодным условиям», — сказал он.

Сейчас в Подмосковье устойчивая минусовая температура, днем ожидается снег. Водителям напомнили о важности соблюдения ПДД. Их призвали не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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