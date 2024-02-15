Подмосковье 15 февраля 2024, 15:44 Свыше 18 тысяч дворников вывели на расчистку улиц Подмосковья от снега ГУСТ МО

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Сильный снегопад продолжается в Подмосковье и уже принес сугробы до 14 сантиметров в некоторых городских округах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщили в ГУСТ Московской области.

Техника и дворники работают с пяти часов утра. В уборке дворов и улиц задействовали более 18 тысяч специалистов и свыше 1,5 тысячи тракторов с погрузчиками.

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Чтобы эффективнее очищать городские пространства, в округах привлекли дополнительные силы: еще 2,3 тысячи человек и 353 машины. С уборкой помогают крупные производственные предприятия, ресурсные и частные организации.

На особый контроль в Подмосковье поставили очистку проездов к контейнерным площадкам. Для этого привлекли ресурсы компаний «Мосэнерго» и «Мособлгаз». 309 сотрудников оказывают помощь в расчистке снега.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой коммунальные службы региона применят четкие алгоритмы уборки снега.

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