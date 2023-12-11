Подмосковье 11 декабря 2023, 13:14 Свыше 1,8 миллиона квадратных метров очистили от снега в парках Подмосковья на прошлой неделе Фото: министерство благоустройства Московской области

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На прошлой неделе в парках культуры и отдыха Московской области убрали 1,8 миллиона квадратных метров снега. Последствия снегопада устраняли 720 работников и 202 спецмашин, сообщили в министерстве благоустройства региона.

«За прошедшую неделю в общей сложности было вывезено более 42 тысяч кубометров снега», — пояснил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Сначала осадки убрали на центральных аллеях в парках. После этого расчистили второстепенные дорожки, детские и спортивные площадки. Затем территорию обработали противогололедными материалами.

Общая площадь дорожно-тропиночной сети в 193 парках культуры и отдыха Подмосковья составляет два миллиона квадратных метров.

Ранее на совещании с зампредами губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что борьба с последствиями снегопадов в регионе остается в «зоне особого внимания».

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