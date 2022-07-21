Свыше 178 тысяч животных перевезли в поездах Подмосковья с начала года

Жители Подмосковья стали чаще перевозить животных в поездах. С начала года с ними путешествовали более 178 тысяч раз. Это на 21 тысячу больше, чем за такой же период прошлого года. Самыми популярными направлениями для путешествия с животными стали Ярославское, Казанское и Курское.

Перевозки животных учащаются с наступлением лета — дачники перевозят кроликов, цыплят и утят. Некоторые ездят с необычными животными. Так, в этом году пассажиры взяли с собой семейство сурикатов и ежа-альбиноса. Традиционно самыми частыми спутниками являются собаки и кошки.

Анна из Подольска путешествует с кошкой Шери. Они ездят вместе на дачу в Серпухов. Девушка рассказала — поездки с животными на поездах ЦППЦ удобные и недорогие.

«В электричке с кошкой мне легче ехать и быстрее, чем в машине. Шери требует внимания и ласки. Когда я за рулем, мне сложно ее успокоить, а в электропоезде все просто: достал из переноски, погладил — и кошка снова мурлыкает», — сказала Анна.

Стоимость провоза животного в электричке составляет 25% от цены обычного билета. Его можно купить в кассе или автомате. Бесплатно прокатиться можно только с собакой-проводником.

Узнать правила перевозки домашних животных можно на сайте компании.

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