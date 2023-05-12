Подмосковье 12 мая 2023, 10:49 Свыше 170 жителей Подмосковья приняли участие в земельных торгах за неделю Фото: Полина Игнатченко

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Подмосковье стало регионом-лидером в сфере земельно-имущественных торгов. За неделю в них приняли участие 176 человек.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, за неделю в регионе прошел 71 аукцион. Среднее число участников на лот составило четыре человека.

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Так, за аренду участка в 15 соток в Богородском боролись пять участников. В ходе торгов его стартовая цена выросла в 29 раз и составила более 10 миллионов рублей.

Узнать подробнее о земельных торгах Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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