Свыше 170 жилых домов отремонтируют в Одинцове до конца года | 360°

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05 октября 2022, 19:08

Свыше 170 жилых домов отремонтируют в Одинцове до конца года

Подмосковье

05 октября 2022, 19:08

Свыше 170 жилых домов отремонтируют в Одинцове до конца года

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Еще 171 дом капитально отремонтируют в Одинцове в этом году. Они вошли в программу капитального ремонта, рассказали в МинЖКХ региона. На работы потратят 1,7 миллиарда рублей.

В ходе ремонтных работ в Одинцове обновят 58 крыш, 18 фасадов, 59 инженерных систем и заменят 56 лифтов. Ремонт уже провели в 54 домах.

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Как напомнил глава министерства Антон Велиховский, Подмосковье реализует самую большую программу капитального ремонта в стране. По ней до 2049 года приведут в порядок свыше 44 тысяч зданий.

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«Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,7 тысячи домов. Улучшены жилищные условия 2,5 миллиона жителей области», — отметил он.

Всего в этом году в регионе отремонтируют 3849 домов. Узнать, где именно проведут работы, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Одинцово

Ремонтные работы

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