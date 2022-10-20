Больше 170 тысяч родителей Подмосковья бесплатно узнали о воспитании детей | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 19:11 Больше 170 тысяч родителей Подмосковья бесплатно узнали о воспитании детей

Читать 360tv в

В Подмосковье в последнее время все успешнее работает региональный центр консультирования родителей, которым рассказывают о самом правильном и грамотном воспитании детей. В этом проекте в целом принимают участие больше 700 консультантов. Среди них есть в том числе доктора педагогических и психологических наук. За последнее время уже удалось провести более 172 тысяч консультаций.

«Чтобы родители могли получить консультации рядом с домом, консультационные пункты размещаются в детских садах и центрах сопровождения семей, на базе психолого-медицинских педагогических комиссий — сеть покрывает все Подмосковье. Это абсолютно бесплатно», — отметила Каклюгина.

Реклама

Помощь можно получить не только любому желающему, но еще и в удобном для каждого месте. Например, совсем не обязательно выбирать именно того эксперта, который занимается в саду, куда ходит ребенок. Обращаться можно с самыми разными вопросами, которые касаются воспитательного процесса. Чаще всего родителям интересно, как сделать так, чтобы ребенок быстрее привыкал к садику или школе, как правильно налаживать отношения с приемным ребенком, какие у каждого возраста бывают собственные особенности. Кроме того, часто спрашивают о подробностях обучения детей с ОВЗ.

Реклама