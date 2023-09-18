Подмосковье 18 сентября 2023, 12:11 Свыше 170 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье с начала сезона Пресс-служба Минздрава МО

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Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье. Сделать прививку бесплатно могут и взрослые, и дети.

«Грипп — опасное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям. Для того, чтобы обезопасить себя и своих детей необходимо пройти вакцинацию. В школах и детских садах прививку можно сделать в медицинских кабинетах. На данный момент вакцинацию прошли уже более 170 тысяч детей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Записать ребенка на прием к врачу можно по телефону 122, а также через портал госуслуг или инфомат. Педиатр проведет осмотр, и если противопоказаний нет, сделает прививку. Кроме того, пройти вакцинацию можно в школах и детских садах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что уникальную и лучшую в регионе детскую больницу достроят через полгода. Современный центр с новейшими технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России, появится в Красногорске.

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