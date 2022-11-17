17 ноября 2022, 09:26
Количество точек продажи халяльной продукции в Подмосковье превысило 170 мест
Спрос на халяльную продукцию растет в Подмосковье. Местные производители увеличили точки продажи — сейчас приобрести такие товары можно в 173 местах. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.
Глава министерства Владислав Мурашов рассказал, что 173 точки продажи халяльной продукции открыты в 29 городских округах.
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«Перед продажей вся продукция проходит обязательную сертификацию на соответствие качеству», — подчеркнул он.
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Ожидается, что к 2030 году экспорт халяльной продукции из России в страны Персидского залива и Египет увеличится более чем в шесть раз по сравнению с 2020-м, заявили на международном форуме «Всемирный день качества».
Больше всего специализированных магазинов в Подмосковье находятся во Фрязине, Мытищах, Одинцове и Бронницах.
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