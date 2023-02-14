Подмосковье 14 февраля 2023, 11:42 Свыше 170 подъездов отремонтируют в Можайске до конца года

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План по ремонту подъездов в Можайске выполнили в прошлом году на 100%. Это 55 объектов. В этом году преобразят еше 171.

В подъездах заменили окна, покрасили стены, побелили потолки, а также заменили почтовые ящики и систему освещения.

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«Подъезды после ремонта стали чистыми и светлыми. Самое важное — заменили старые деревянные окна на новые стеклопакеты. Теперь от них не дует, в подъезде стало значительно теплее. Все жители довольны, а это главное», — поделился старший по дому в деревне Клементьево Юрий Кожушко.

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Глава округа Денис Мордвинцев рассказал, что во время работ учитывают пожелания жителей — с ними проводят беседы и формируют план.

«Мы регулярно проводим встречи в формате выездной администрации, и жители могут напрямую обратиться к своей управляющей компании. Для нас важно, чтобы был налажен прямой диалог», — подчеркнул он.

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