Свыше 170 миллионов рублей выделят на производство овощей в Подмосковье в 2022 году

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области приступили к выплатам господдержки. Подмосковным аграриям уже поступило 28 миллионов рублей на развитие овощной отрасли в этом году, всего будет выделено 177 миллионов.

«Наращивание производства овощей является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности в стране. В текущем году благодаря господдержке ожидается прирост валового сбора овощей в Подмосковье на 11%, что позволит покрыть большую часть потребности жителей региона в овощах, выращенных местными аграриями», — сказал зампредседателя Правительства МО Георгий Филимонов.

Из 177 миллионов рублей на 2022 год — 53,5 миллиона будет выделено на выращивание тепличных овощей, 123,5 млн — на овощи открытого грунта.

На сегодняшний день Московская область уже занимает первое место в ЦФО по производству овощей открытого грунта — это капуста, морковь, лук и свекла.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что агропромышленный комплекс Московской области обеспечит регион продуктами даже в условиях санкций — дефицита не допустят.