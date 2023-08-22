Подмосковье 22 августа 2023, 13:06 Свыше 170 избирательных участков подготовили в Одинцове к сентябрьским выборам пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Выборы губернатора Московской области пройдут с 8 по10 сентября. В Одинцовском округе к голосованию подготовили 174 избирательных участка. Везде будут работать системы видеонаблюдения и видеорегистрации. Дополнительный контроль будут осуществлять члены Общественной палаты Подмосковья.

Почти все избирательные участки в Одинцове находятся на первых этажах и оборудованы пандусами для маломобильных граждан. Также для слабовидящих изготовят трафареты с рельефно-точечным шрифтом Брайля, чтобы они могли самостоятельно заполнить бюллетень.

Участки будут работать с 8:00 до 20:00 в течение всех трех дней голосования. Проголосовать смогут жители округа старше 18 лет, имеющие при себе паспорт. Уточнить адрес своего избирательного участка можно по телефону: 8-(495)-596-05-01.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева.

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