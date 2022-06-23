Свыше 170 домов капитально отремонтируют в Одинцове до конца года

На этот год для выполнения региональной программы капитального ремонта в Одинцовском городском округе было выделено порядка 1,7 миллиарда рублей. Там планируется капитально отремонтировать сразу 171 МКД. Кровли будут заменены и улучшены в 58 многоквартирных домах.

Инженерные системы собираются менять и приводить в порядок в 59 МКД. Внешний облик посредством ремонта фасадов улучшат в 18 домах. Лифты будут заменяться массово, до конца года планируется поменять сразу 56 лифтов в 19 домах.

К текущему моменту уже удалось закончить работы в 39 многоквартирных домах, ремонт в них проводился с начала этого года.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.