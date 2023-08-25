Подмосковье 25 августа 2023, 15:19 Свыше 170 детей выступили на летней спартакиаде дворовых команд в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Спартакиада детских дворовых команд Центра физической культуры и спорта завершилась в Мытищах. Соревнования по 10 видам спорта проходили в течение всего лета. Участие в них приняли 175 подростков.

Всего на состязаниях выступили семь команд. Первое место заняли «Реальные кабаны», второе — «Бостон», бронзу выиграли ребята из команды «Олимпик».

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«Вы все лето занимались спортом, укрепляли свой дух и здоровье, меньше времени проводили в телефонах и других гаджетах, представляли Мытищи на соревнованиях регионального уровня, добиваясь отличных результатов. Хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутых результатах, идти вперед, ставить перед собой высокие цели и добиваться их», — сказала заместитель главы администрации округа Ольга Сидоркина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе откроют 129 новых школ и детских садов.

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