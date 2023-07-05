05 июля 2023, 08:53
Свыше 170 детей из Мытищ отдохнут в школьных лагерях в июле
Вторая смена детских лагерей на базе гимназии № 17 и школы № 19 стартовала 3 июля. За месяц там смогут отдохнуть еще 175 детей.
Для детей в школьных лагерях организуют занятия в клубах интеллектуалов, проектных мастерских и кружках по интересам. Также они примут участие в спортивных состязаниях, образовательных, краеведческих и туристических мероприятиях.
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Вторая смена в лагерях дневного пребывания закончится 31 июля.
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Мытищи
Детские лагеря
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