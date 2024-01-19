19 января 2024, 12:26
Свыше 1,7 тысячи жителей Балашихи окунулись в купели
Четыре купели обустроили в Балашихе к Крещению. Этой ночью в иордани окунулись более 1,7 тысячи жителей округа.
Купели к Крещению работали вблизи храма Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет, на озерах Бабошкино и Дивное, а также на реке Пехорка около водно-спасательной станции. Все они будут работать до 19:00 19 января.
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Напомним, что новичкам не следует окунаться с головой. Также нельзя купаться в проруби тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы с органами дыхания.
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