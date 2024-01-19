Подмосковье 19 января 2024, 12:26 Свыше 1,7 тысячи жителей Балашихи окунулись в купели Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Четыре купели обустроили в Балашихе к Крещению. Этой ночью в иордани окунулись более 1,7 тысячи жителей округа.

Купели к Крещению работали вблизи храма Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет, на озерах Бабошкино и Дивное, а также на реке Пехорка около водно-спасательной станции. Все они будут работать до 19:00 19 января.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Напомним, что новичкам не следует окунаться с головой. Также нельзя купаться в проруби тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы с органами дыхания.

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