Подмосковье 13 февраля 2024, 11:35 Свыше 1,7 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 1,7 тысячи женщин из Подмосковья самостоятельно записались на маммографию и прошли исследование с начала года. Оформить запись на диагностику можно онлайн через портал госуслуг «Здоровье».

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, самостоятельная запись доступна женщинам старше 40 лет, которые не проходили исследование более двух лет. По словам первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой, с начала года маммография помогла выявить отклонения у 155 жительниц. У пяти из них подтвердилось онкологическое заболевание.

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«Рак груди — самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Разумеется, болезнь эффективнее поддаётся лечению, если выявлена на ранней стадии. Поэтому я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить диагностику молочных желез. С этой целью мы открыли самостоятельную запись на маммографию в Подмосковье», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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