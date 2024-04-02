Подмосковье 02 апреля 2024, 16:47 Свыше 1,7 тысячи участников выступили на соревнованиях по чир-спорту в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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На выходных в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске прошли масштабные соревнования по чир-спорту. Участие в состязаниях приняли более 1700 спортсменов из 46 клубов, представляющих Москву, Московскую, Брянскую, Владимирскую и Ярославскую области.

В соревнованиях выступили спортсмены в возрасте от 3 до 20 лет. В рамках соревнований прошло около 400 выступлений в различных направлениях чир-спорта, включая танцевальный перформанс — хип-хоп, джаз и фристайл, а также чирлидинг с акробатическими элементами.

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По итогам двух дней победители получили заслуженные призы — кубки, медали и грамоты.

«Данный вид спорта становится популярным среди подрастающего поколения», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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