Подмосковье 06 апреля 2023, 18:03 Свыше 1,7 тысячи объектов зарегистрировали в Подмосковье по гаражной амнистии с начала года

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С начала года в Подмосковье зарегистрировали 1770 построек по гаражной амнистии. Это более 520 гаражей и 1,2 тысячи участков.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала, что амнистия действует в регионе с 1 сентября 2021 года. По ней жители могут оформить в собственность гаражи и землю под ними.

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«С начала действия закона в нашем регионе по „гаражной амнистии“ оформлено более 6,4 тысячи объектов: более 2,8 тысячи гаражей и свыше 3,6 тысячи участков общей площадью более 63 тысяч квадратных метров», — добавила она.

Жители, которые оформили гараж в собственность, могут застраховать имущество, а также вписать его в завещание, дарственную и безопасно продать. Также владельцы могут не бояться сноса — если на месте гаража будет запланирована стройка, то хозяин получит компенсацию.

Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что воспользоваться гаражной амнистией могут как владельцы, так и их наследники и покупатели. При этом объект должен быть в государственной собственности, а участок — быть предоставленным кооперативом. Также он должен быть возведен до 30 декабря 2004 года.

«Помимо этого постройка должна быть капитальной, стоять отдельно или иметь общие стены и крышу с другими гаражами. А далее с минимальным пакетом документов обращаемся на региональный портал госуслуг», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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