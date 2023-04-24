Подмосковье 24 апреля 2023, 17:22 Свыше 1,7 тысячи нарушений устранили на детских площадках Подмосковья в апреле Пресс-служба ГУСТ

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В Московской области идет Месяц чистоты и благоустройства. В преддверии летнего сезона и школьных каникул особое внимание уделяют состоянию игровых площадок. Инспекторы ГУСТ мониторят городские пространства и заносят нарушения в приложение АИС МДП на платформе СКПДИ.

«1712 недочетов в содержании детских площадок, зафиксированных инспекторским составом и „умными“ автомобилями ГУСТ, удалось устранить с начала апреля. Лидерами в этом направлении стали: Коломенский — исправлен 221 дефект, а также 171 замечание отработано в Пушкино», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также отметила, что больше всего нарушений было выявлено в Балашихе, Шатуре и Егорьевске. Коммунальщикам поручили как можно скорее устранить дефекты, после чего инспекторы вернутся с повторными проверками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье началась активная подготовка к летнему сезону. По его словам, с наступлением тепла в регионе открывают сезоны фестивалей и выставок под открытым небом. Все культурные события, проходящие в Московской области, проводят по проекту «Лето в Подмосковье».

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