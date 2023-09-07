Подмосковье 07 сентября 2023, 17:37 Свыше 1,7 тысячи многодетных семей из Подмосковья получили земельные участки с начала года семейный архив

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Земельные участки получили 1785 многодетных семей в Подмосковье с начала года. Лидерами среди округов по этой работе стал Долгопрудный.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, землю в Долгопрудном получили 45 многодетных семей.

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«Хочу подчеркнуть, что, так как Долгопрудный один из малоземельных муниципалитетов, участки семьям предоставляют вот уже много лет в одном из живописных мест Талдомского округа, в деревне Сотское, долгопрудненцы его называют „Дальнепрудный“. За все время реализации Закона здесь уже предоставлено более 600 земельных участков, на которых построено 75 садовых и жилых домов, общей площадью порядка 3300 квадратных метров», — сказала она.

Поселок для многодетных семей активно развивают. Его включили в состав деревни Сотское, там построили новые дороги, организовали благоустройство и газификацию.

«Приятно отметить, что семьи активно между собой взаимодействуют, общаются, вместе путешествуют, помогают друг другу как в строительстве, так и в хозяйстве, активно участвуют в содержании, благоустройстве, озеленении прилегающей к участкам территории», — отметил глава округа Владислав Юдин.

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