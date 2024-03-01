Подмосковье 01 марта 2024, 09:40 Свыше 1,7 тысячи камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье с января Медиасток.рф

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Свыше 1,7 тысячи камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье с начала года. Они помогают обеспечивать комфортную среду и расследовать преступления.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, камеры помогают создавать комфортную среду, расследовать преступления, а также обеспечивать защиту от террористов.

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Система предназначена для обеспечения безопасности жителей. Она состоит их тысяч видеокамер, которые размещены в местах скопления людей, на дорожных развязках и других объектах.

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