Подмосковье 07 июля 2023, 17:28 Свыше 1,7 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

За сутки в Подмосковье устранили свыше 1,7 тысячи ям на дорогах. Из них 950 – на региональной сети.

Как рассказали Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах ликвидировали больше 800 ям, на региональных – 950.

Реклама

Работы провели на Ильинском шоссе в Красногорске, Быковском шоссе и Октябрьском проспекте в Люберцах, Вишняковском шоссе в Балашихе и на других объектах.

Ямы ремонтируют в Подмосковье круглый год и контролируют при помощи системы СКПДИ. Дефекты оцифровывают, а после ликвидации отправляют фотоотчет. При необходимости на дорогах также ремонтируют знаки, ограждения, светофоры и линии освещения.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».