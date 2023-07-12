Подмосковье 12 июля 2023, 17:14 Свыше 1,7 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья устранили свыше 1,7 тысячи ям на проезжей части за сутки. Наибольший объем работ провели в Богородском округе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах в Богородском округе отремонтировали свыше 400 ям, еще более 80 — в Дмитрове, 60 — в Коломне и 62 — в Одинцове.

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На региональных дорогах отремонтировали почти 700 дефектов. Из них 215 — на дорогах Каширского РУАД в Зарайске, Коломне, Озерах, Луховицах, Кашире и Серебряных Прудах.

В министерстве добавили, что специалисты регулярно следят за состоянием дорог и ремонтируют их по необходимости. Все работы контролируется при помощи системы СКПДИ.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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