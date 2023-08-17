Подмосковье 17 августа 2023, 14:48 Свыше 17 тысяч тонн овощей открытого грунта собрали в Подмосковье с начала сезона

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Собрали свыше 17 тысяч тонн овощей открытого грунта в Подмосковье. Работы проведены на площади 800 гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, средняя урожайность на сегодняшний день составляет 219 центнеров на гектар. В прошлом году этот показатель составлял 150 центнеров.

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Кроме того, с площади свыше 248 гектаров выкопали картофель, валовый сбор составил 7,2 тысячи тонн. Это превышает прошлогодний показатель на 5,9 тысячи тонн. Средняя урожайность составила 290 центнеров на гектар.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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