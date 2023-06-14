Подмосковье 14 июня 2023, 13:33 Свыше 17 тысяч школьников Подмосковья написали ОГЭ по физике и информатике

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Учащиеся девятых классов Подмосковья написали ОГЭ по физике и информатике 14 июня. Всего в экзамене приняли участие свыше 17 тысяч ребят. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В ведомстве добавили, что на ОГЭ по физике предусмотрено три часа. Экзамен состоит из тестовой части и практической работы, в рамках которой школьники проводят эксперименты и решают задачи.

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На экзамен по информатике отводится 2,5 часа. Выпускники девятых классов выполняют задания по кодированию и декодированию информации, работают с таблицами и решают другие задачи.

«Результаты экзаменов появятся в школах и в личных кабинетах девятиклассников на сайте регионального центра обработки информации не позднее 28 июня. Пропустившие аттестацию школьники смогут сдать экзамен в резервный день, он запланирован 27 июня», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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