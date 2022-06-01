Свыше 17 тысяч разрешений на работу такси выдали в Подмосковье с января
Подмосковный Минтранс выдал более 17 тысяч разрешений на работу такси с начала года. Из них три тысячи оформили ускоренно — за один рабочий день.
Заместитель председателя подмосковного правительства Анна Кротова напомнила, что с 28 марта срок получения разрешения сократили до одного рабочего дня, чтобы поддержать бизнес.
С начала года в регионе выдано уже 17,5 тысячи разрешений на таксомоторную деятельность
Анна Кротова.
Однако ускоренное оформление разрешений коснулось только предпринимателей, в собственности у которых был автомобиль.
«Вместе с тем к водителям такси требования не изменились — они должны в обязательном порядке проходить медицинские и технические осмотры, иметь соответствующий трехлетний стаж, а автомобиль должен соответствовать стандарту», — рассказала Анна Кротова.
Владельцы машин смогут подать заявление на таксомоторную деятельность через «Госуслуги» или обратиться в МФЦ.
С собой потребуется взять документ, удостоверяющий личность заявителя, и свидетельство о регистрации автомобиля.