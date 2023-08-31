Подмосковье 31 августа 2023, 14:12 Свыше 17 тысяч нарушений чистоты устранили в Подмосковье в августе ГУСТ

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Ежедневно инспекторы ГУСТ контролируют чистоту дворовых и общественных пространств в Подмосковье. Все дефекты заносят в систему контроля СКПДИ, после чего ответственные организации исправляют замечания. Только в августе в Московской области устранили более 17 тысяч дефектов.

Лучше всех реагировали на замечания коммунальщики в Котельниках, Серебряных Прудах и Королеве. Однако есть и те, кто справился с работой неудовлетворительно. Это Можайский округ, Фрязино и Клин.

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«Данным округам необходимо пересмотреть подход к содержанию территорий: вы делаете работу не для инспектора ГУСТ, а для своих жителей, которые ежедневно гуляют во дворах и на детских площадках, идут на работу через общественные территории», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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